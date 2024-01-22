Доллар стал дешевле 450 тенге после выходных

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США упал еще почти на 1,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

Так, на данный момент стоимость одного американского доллара в Казахстане составляет 448,61 тенге. С момента предыдущих торгов курс упал на 1,35 тенге.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 445,1-448,5 тенге, продажа – 450,5-451,1 тенге;

покупка – 445,1-448,5 тенге, продажа – 450,5-451,1 тенге; в Астане: покупка – 445,1-446,5 тенге, продажа – 450,5-451,1 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 448,3-449 тенге, продажа – 450-450,7 тенге;

покупка – 448,3-449 тенге, продажа – 450-450,7 тенге; в Астане: покупка – 444-448 тенге, продажа – 452 тенге.

Напомним, в конце прошлой недели курс доллара потерял еще 1,68 тенге.