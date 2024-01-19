Доллар подешевел в конце недели в Казахстане

Американская валюта подешевела на Казахстанской фондовой бирже перед выходными - об этом свидетельствуют данные на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 450,04 тенге, снизившись на 1,68 тенге с момента последней сессии.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 446-450,5 тенге, продажа – 451,5-452,7 тенге;

: покупка – 446-450,5 тенге, продажа – 451,5-452,7 тенге; в Астане: покупка – 446-447,5 тенге, продажа – 451,5-452 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 450,5-451 тенге, продажа – 452-452,7 тенге;

: покупка – 450,5-451 тенге, продажа – 452-452,7 тенге; в Астане: покупка – 450 тенге, продажа – 453,5-454 тенге.

Напомним, что сегодня председатель Нацбанка Тимур Сулемейнов прокомментировал возможность прогноза курса тенге на предстоящий период.