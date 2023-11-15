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На 9 млн тенге оштрафовали 13 банков в Алматы

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Здание банка
Здание банка. Иллюстративное фото: ultramarine5/Getty Images

В Алматы 13 банков привлекли к ответственности за то, что их отделения не оборудованы для лиц с инвалидностью, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы, после жалоб со стороны общества инвалидов прокуроры провели проверки и установили, что городские отделения банков второго уровня не отвечали предъявляемым требованиям: не соответствовали либо отсутствовали пандусы, мнемосхемы, специальные кассы и прочее.

При этом в Алматы, по данным прокуратуры, проживают более 50 тысяч лиц с ограниченными возможностями.

"В силу статьи 14 Закона РК "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" лица с инвалидностью обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией, другими законодательными актами, включая право на обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры.

В этой связи за нарушение законодательства о социальной защите лиц с инвалидностью 13 банков второго уровня привлечены к административной ответственности на сумму свыше 9 млн тенге по статье 83 КоАП РК", - говорится в сообщении прокуратуры.

Всем банкам выданы предписания о необходимости устранить нарушения и создать предусмотренные условия для лиц с инвалидностью, добавили в надзорном органе.

Отмечается, что на сегодня уже 8 банков устранили нарушения.

Добавим, статья 14 Закона РК "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" гласит, что инвалиды в Казахстане обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией РК, другими законодательными актами Республики Казахстан, включая права на: 

  1. социальную защиту, в том числе реабилитацию, интеграцию в общество;
  2. обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры;
  3. обеспечение доступа к информации;
  4. образование, свободный выбор рода деятельности, в том числе трудовой;
  5. гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан;
  6. профессиональную подготовку и переподготовку, восстановление трудоспособности и трудоустройство;
  7. жилище в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан;
  8. первоочередное обслуживание в государственных и иных организациях, в том числе в организациях здравоохранения, культуры, связи, транспорта, сфере услуг;
  9. поддержку творческих способностей инвалидов.

Согласно статье 83 КоАП РК, нарушение законодательства Республики Казахстан о социальной защите лиц с инвалидностью, совершенное в виде:

  • необеспечения лицам с инвалидностью доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры;
  • необеспечения условий для доступа лиц с инвалидностью к культурно-зрелищным мероприятиям;
  • несоблюдения работодателем обязанностей в сфере профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью от трудового увечья и (или) профессионального заболевания, полученных по вине работодателя, –

влечет штраф на должностных лиц в размере 50 МРП (172 тыс. тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 120 МРП (414 тыс. тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 (690 тыс. тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 400 МРП (1,3 млн тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2045774-na-9-mln-tenge-oshtrafovali-13-bankov-v-almaty/

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