На 9 млн тенге оштрафовали 13 банков в Алматы

В Алматы 13 банков привлекли к ответственности за то, что их отделения не оборудованы для лиц с инвалидностью, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Алматы, после жалоб со стороны общества инвалидов прокуроры провели проверки и установили, что городские отделения банков второго уровня не отвечали предъявляемым требованиям: не соответствовали либо отсутствовали пандусы, мнемосхемы, специальные кассы и прочее.

При этом в Алматы, по данным прокуратуры, проживают более 50 тысяч лиц с ограниченными возможностями.

"В силу статьи 14 Закона РК "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" лица с инвалидностью обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией, другими законодательными актами, включая право на обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры.

В этой связи за нарушение законодательства о социальной защите лиц с инвалидностью 13 банков второго уровня привлечены к административной ответственности на сумму свыше 9 млн тенге по статье 83 КоАП РК", - говорится в сообщении прокуратуры.

Всем банкам выданы предписания о необходимости устранить нарушения и создать предусмотренные условия для лиц с инвалидностью, добавили в надзорном органе.

Отмечается, что на сегодня уже 8 банков устранили нарушения.

Добавим, статья 14 Закона РК "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" гласит, что инвалиды в Казахстане обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией РК, другими законодательными актами Республики Казахстан, включая права на:

социальную защиту, в том числе реабилитацию, интеграцию в общество; обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры; обеспечение доступа к информации; образование, свободный выбор рода деятельности, в том числе трудовой; гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан; профессиональную подготовку и переподготовку, восстановление трудоспособности и трудоустройство; жилище в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан; первоочередное обслуживание в государственных и иных организациях, в том числе в организациях здравоохранения, культуры, связи, транспорта, сфере услуг; поддержку творческих способностей инвалидов.

Согласно статье 83 КоАП РК, нарушение законодательства Республики Казахстан о социальной защите лиц с инвалидностью, совершенное в виде:

необеспечения лицам с инвалидностью доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры;

необеспечения условий для доступа лиц с инвалидностью к культурно-зрелищным мероприятиям;

несоблюдения работодателем обязанностей в сфере профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью от трудового увечья и (или) профессионального заболевания, полученных по вине работодателя, –

влечет штраф на должностных лиц в размере 50 МРП (172 тыс. тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 120 МРП (414 тыс. тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200 (690 тыс. тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 400 МРП (1,3 млн тенге).