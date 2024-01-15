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Восемь строительных компаний лишились лицензий в Астане

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На фоне строящейся многоэтажки два башенных крана
Стройка многоэтажки. Иллюстративное фото: Freepik/Oleksandr Ryzhkov

Восемь компаний в Астане лишили строительных лицензий за нарушения, включая выполнение некачественных строительно-монтажных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщила пресс-служба акимата столицы в Telegram, в рамках проведенных внеплановых проверок за 2023 год ГУ "Управление контроля и качества городской среды Астаны" выявило 288 нарушений и выдало 247 предписаний на устранение допущенных нарушений.

46 организаций привлекли к ответственности за некачественное строительство и организацию производства строительно-монтажных работ. За ненадлежащий контроль – 7 организаций технадзора и 22 эксперта с приостановлением аттестата сроком на 6 месяцев или вовсе его лишением.

Постановлением Специализированного межрайонного суда по адмправонарушениям Астаны по части 2 статьи 312, части 1 статьи 313 КоАП, строительных лицензий лишили 8 компаний за выполнение некачественных строительно-монтажных работ и отклонение проектной документации в нарушении госнормативов.

Список ниже:

  1. ТОО "NAK development";
  2. ТОО "БазисДоСтрой";
  3. ТОО "КСМК-АФ";
  4. ТОО "DBK-Engineering";
  5. ТОО "Пропилон";
  6. ТОО "ANA Astana";
  7. ТОО "Проектно-строительная компания "ППК";
  8. ТОО "X-clusive Qurylyus Group".

Отметим, согласно части 2 статьи 312 КоАП, выполнение предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ с нарушением требований законодательства РК и госнормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности влечет штраф от 120 до 1400 МРП (от 443 тыс. до 5,1 млн тенге) с лишением лицензии.

В соответствии с частью 1 статьи 313 КоАП, нарушение требований утвержденных строительных норм и проектных документов при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ, повлекшее за собой ухудшение эксплуатационных качеств, снижение прочности, устойчивости зданий, строений, влечет штраф от 200 до 700 МРП (от 738 тыс. до 2,5 млн тенге) с приостановлением действия лицензии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055606-vosem-stroitelnyh-kompaniy-lishilis-litsenzii-v-astane/

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