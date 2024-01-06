Акимат Талдыкоргана хотел потратить 160 млн тенге на уже выполненные работы

В области Жетісу прокуроры предотвратили необоснованное расходование 160 млн тенге бюджетных средств со стороны акимата Талдыкоргана, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, акимат Талдыкоргана в проектно-сметную документацию по благоустройству дворов включил расходы по подведению инженерных сетей (теплотрасса, канализация), которые уже были выполнены частными застройщиками при строительстве других объектов.

По акту надзора приняты меры по корректировке проектных документов с исключением указанных работ и суммы.

"Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметили в прокуратуре области Жетісу.

Напомним, ранее сообщалось, что в двух городах Казахстана в результате принятых мер не допущено финансирование по неэффективным и нерациональным проектам на 5,1 млрд тенге.

Так, в Кызылорде на очистку канала Сырдарьи было предусмотрено 5 млрд тенге. Однако из-за некачественной разработки проекта не было учтено, что после очистки русло реки из-за сильного течения и ветров обратно заиливалось и запесочивалось. После вмешательства местного ДЭР неосвоенные средства в размере 3,7 млрд тенге направлены акиматом на другие цели.

А в поселке Станционный в Кокшетау планировали построить дом культуры на 160 мест за 1,4 млрд тенге, тогда как первоначальная стоимость проекта была 910 млн тенге, а в других более крупных населенных пунктах стоимость таких объектов существенно ниже.