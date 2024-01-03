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30 лет независимости Казахстана

Доллар после праздников вновь подорожал

Опубликовано:

Женщина считает деньги
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара вырос на торгах после новогодних праздников на Казахстанской фондовой бирже - об этом свидетельствуют данные на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара составил 457,06 тенге, поднявшись на 2,37 тенге с момента последних торгов в 2023 году.

Добавим, что, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 453-457,5 тенге, продажа – 459-460,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 453-457,5 тенге, продажа – 459-460,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 457,5-458,2 тенге, продажа – 459,8-460,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 455 тенге, продажа – 459 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2053768-dollar-podorozhal-pochti-na-25-tenge-na-birzhe-v-kazahstane-na-pervyh-torgah-2024-goda/

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