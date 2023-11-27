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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

30 млрд тенге выделили на погашение задолженности по субсидиям животноводам в Казахстане

Опубликовано:

Сбор урожая
Урожай. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Правительство РК направило из резерва 30 млрд тенге для оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

Отмечается, что эта мера позволит закрыть задолженности по субсидиям перед животноводами.

Согласно приложению к настоящему постановлению, больше всего - 7,8 млрд тенге - выделили акимату Акмолинской области.

5 млрд тенге направили в Жамбылскую область, 4,5 млрд - в ВКО, почти 1 млрд - для животноводов ЗКО.

Министерству сельского хозяйства поручено принять необходимые меры, а Минфину обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.

"В целом в текущем году на субсидирование агропромышленного комплекса правительством из всех источников выделены 494 млрд тенге. В ближайшее время планируется выделение дополнительно 30 млрд тенге на инвестиционное субсидирование и субсидирование процентной ставки по кредитам и лизингу", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях глава МСХ Айдарбек Сапаров проинформировал президента об основных показателях сельскохозяйственного сектора Казахстана за 10 месяцев текущего год.

Сапаров рассказал Касым-Жомарту Токаеву об итогах уборочной кампании, непростых условиях работы отечественных аграриев в текущем году и о мерах поддержки, принятых правительством.

По итогам встречи президент поставил перед министром конкретные задачи по выведению отрасли на новый рубеж развития в течение 5 лет, в том числе по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2047805-30-mlrd-tenge-vydelili-kazahstanskim-selhozproizvoditelyam-iz-rezerva/

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