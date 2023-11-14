Petrosun оштрафовали почти на полмиллиарда тенге за злоупотребление доминирующим положением

Департамент АЗРК по Алматы оштрафовал ТОО "Petrosun" за злоупотребления доминирующим положением на рынке горюче-смазочных материалов, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗРК.

Как сообщается на официальном сайте Агентства РК по защите и развитию конкуренции, департамент агентства по Алматы установил, что ТОО "Petrosun" необоснованно ограничивало реализацию бензина марки АИ-92 и дизельного топлива отдельным субъектам рынка, с которыми имело действующие договорные отношения.

"Действия ТОО "Petrosun" привели к нарушению условий договоров с отдельными контрагентами и повлекли ущемление их законных прав и интересов.

В этой связи на основании заключения сотрудников департамента ТОО привлечено к административной ответственности на сумму 542,9 млн тенге по факту злоупотребления доминирующим положением", - говорится в сообщении.

Отметим, что это не первый раз, когда ТОО привлекают к ответственности. Так, в апреле в АЗРК сообщали, что Petrosun без объективных причин установило монопольно высокие цены на сжиженный нефтяной газ. Тогда ТОО оштрафовали на 600 млн тенге.

А в августе пришлого года уполномоченные лица Минэнерго, КМГ, ТОО "Petrosun" и АНПЗ были привлечены к дисциплинарной ответственности из-за ситуации с ГСМ в Казахстане - тогда в ряде регионов страны возник дефицит дизтоплива.

На официальном сайте компании сообщается, что ТОО "Petrosun" было зарегистрировано в 2012 году.

Участниками компании являются нацкомпания "КазМунайГаз" и ТОО "КННК Интернационал в Казахстане".

Основными видами деятельности Petrosun являются:

внешнеэкономическая деятельность, торгово-коммерческие и экспортно-импортные операции;

торговля углеводородным сырьем и продуктами переработки углеводородного сырья;

переработка углеводородного сырья и продуктов его переработки;

закуп и переработка нефти, газа, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая подготовку, хранение, маркетинг и торговлю, распределение, импорт и экспорт нефти и нефтепродуктов, углеводородов и продуктов их переработки, материально-техническое снабжение, за исключением сферы естественной монополии;

приобретение, хранение, перевалка нефтепродуктов;

транспортировка нефтепродуктов.

Компания осуществляет переработку приобретенной сырой нефти на казахстанских заводах: