Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Тенге еще немного укрепился по отношению к доллару

Опубликовано:

Доллары и тенге
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, доллар США подешевел почти на 2 тенге, опустившись ниже отметки в 470 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой KASE.

Так, на данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 469,67 тенге. Со вчерашнего дня курс американской валюты опустился на 1,97 тенге.

При этом по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 467,5-471 тенге, продажа – 472-474 тенге;
  • в Астане: покупка – 467,5-468 тенге, продажа – 472-473 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 470,5-471,5 тенге, продажа – 473,5-474 тенге;
  • в Астане: покупка – 466-469 тенге, продажа – 473-474 тенге.

Также отметим, что в минувшую пятницу курс доллара упал сразу почти на 6 тенге, однако вчера американская валюта прибавила 1,65 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2043413-tenge-esche-nemnogo-ukrepilsya-po-otnosheniyu-k-dollaru/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.