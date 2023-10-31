Тенге еще немного укрепился по отношению к доллару

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, доллар США подешевел почти на 2 тенге, опустившись ниже отметки в 470 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой KASE.

Так, на данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 469,67 тенге. Со вчерашнего дня курс американской валюты опустился на 1,97 тенге.

При этом по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 467,5-471 тенге, продажа – 472-474 тенге;

покупка – 467,5-471 тенге, продажа – 472-474 тенге; в Астане: покупка – 467,5-468 тенге, продажа – 472-473 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470,5-471,5 тенге, продажа – 473,5-474 тенге;

покупка – 470,5-471,5 тенге, продажа – 473,5-474 тенге; в Астане: покупка – 466-469 тенге, продажа – 473-474 тенге.

Также отметим, что в минувшую пятницу курс доллара упал сразу почти на 6 тенге, однако вчера американская валюта прибавила 1,65 тенге.