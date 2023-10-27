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Доллар резко подешевел перед выходными в Казахстане

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Мужчина держит доллары в руках
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара упал сразу почти на 6 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Сейчас средневзвешенная стоимость американской валюты в Казахстане находится на отметке в 470,3 тенге. С момента прошлых торгов доллар подешевел сразу на 5,8 тенге.

При этом по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 466,5-471,5 тенге, продажа – 472-475,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 466,5-468 тенге, продажа – 472-472,5 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 471,5-472,5 тенге, продажа – 475,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 467-469 тенге, продажа – 474-475 тенге.

Напомним, что на прошлой неделе курс доллара поднялся почти до 480 тенге. Однако в середине этой недели мы также писали о том, что доллар подешевел более чем на 2,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2041558-dollara-rezko-podeshevel-pered-vyhodnymi-v-kazahstane/

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