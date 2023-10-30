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30 лет независимости Казахстана

Доллар подорожал на бирже в Казахстане в начале недели

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Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара растет - в понедельник, 30 октября, американская валюта подорожала в результате торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

По итогам дневных торгов, средневзвешенный курс доллара составил 471,87 тенге, повысившись 1,65 на тенге с момента последней сессии.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 468,7-472,9 тенге, продажа – 474-475,7 тенге;
  • в Астане: покупка – 468,7-470 тенге, продажа – 474-474,2 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 472,9-473,5 тенге, продажа – 475,7 тенге;
  • в Астане: покупка – 471 тенге, продажа – 476 тенге.

Отметим, что в минувшую пятницу курс доллара упал сразу почти на 6 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2043195-dollar-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane-v-nachale-nedeli/

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