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АФМ вернул "Байтереку" акции инвестфонда на 63,3 млрд тенге по делу о незаконной приватизации

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Кассир считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

АФМ вернул "Байтереку" акции инвестфонда стоимостью 63,3 млрд тенге в рамках расследования по факту незаконной приватизации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает официальный Telegram-канал АФМ, в ходе следствия был обеспечен возврат в собственность АО "НУХ "Байтерек" 100% акций инвестфонда стоимостью 63,3 млрд тенге.

"На момент начала досудебного расследования у Фонда имелся долг перед Банком развития Казахстана в размере 18,7 млрд тенге.

Принятыми агентством мерами задолженность снижена в три раза (с 18,7 млрд до 6,3 млрд тенге), в том числе за счет взыскания долгов (обеспечен возврат дебиторской задолженности на сумму 9,2 млрд тенге)", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что был восстановлен контроль над 12 дочерними компаниями. Это заводы по выпуску металлоконструкций, дорожного и строительного битума, переработке шин, переработке шкур крупного рогатого скота, бумажно-картонной продукции, клееных деревянных конструкций, выпуску стрелочных переводов и полиграфия.

"На баланс ИФК возвращено здание бизнес-центра в Алматы и земельные участки в Алматинской области стоимостью свыше 1,6 млрд тенге.

Отменен договор о передаче АО Dosjan Temir Joly в доверительное управление сроком на 10 лет всего за 100 млн тенге в год. При том, что чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 1,3 млрд тенге, которые не были учтены при первоначальной оценке", - добавили в АФМ.

Напомним, на прошлой неделе журналисты попросили главу МНЭ Алибека Куантырова прокомментировать возвращение инвестфонда государству и, в частности, поинтересовались судьбой 30 млрд тенге.

"Да, они снова возвращаются в "Байтерек". Надо финотчетность посмотреть, если деньги не потрачены, то, соответственно, весь актив тоже возвращается. Если фонд был отдан в частную собственность, то, наверняка, этими деньгами пользовались, они были в обороте, надо смотреть точно", – ответил он.

Добавим, что по информации на sk.kz, АО "Инвестиционный фонд Казахстана" является одним из государственных институтов развития РК, целью деятельности которого является содействие в реализации индустриально-инновационной политики республики посредством осуществления и привлечения инвестиций в проекты перспективных организаций, оказания финансовой поддержки инициативам частного сектора в несырьевом секторе экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2042186-aktsii-investfonda-stoimostyu-633-mlrd-tenge-vernuli-baytereku/

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