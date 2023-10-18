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Возврат инвестфонда государству прокомментировал глава МНЭ

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Мужчина указывает на ноутбук
Ноутбук. Иллюстративное фото: freepik.com/drobotdean

Глава МНЭ Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса прокомментировал ситуацию с приватизацией в 2021 году инвестиционного фонда Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили прокомментировать возвращение инвестфонда государству и, в частности, поинтересовались судьбой 30 млрд тенге, которые были на счетах.

"Да, они снова возвращаются в "Байтерек". Надо финотчетность посмотреть, если деньги не потрачены, то, соответственно, весь актив тоже возвращается. Если фонд был отдан в частную собственность, то, наверняка, этими деньгами пользовались, они были в обороте, надо смотреть точно.

Значит, будет перераспределение, надо смотреть сколько заплатили, какова была реальная стоимость, и при возврате государству, его реальная стоимость и упущенная выгода будет рассчитываться", - указал он.

Журналисты поинтересовались, почему было принято решение о возвращении инвестфонда государству.

"Если не ошибаюсь, возможно, сумма была занижена при продаже. Я не помню конечных бенефициаров. Потому что вопросов же много, которые на комиссию по демонополизации вносятся", - резюмировал глава МНЭ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2041516-vozvrat-investfonda-gosudarstvu-prokommentiroval-glava-mne/

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