Возврат инвестфонда государству прокомментировал глава МНЭ

Глава МНЭ Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса прокомментировал ситуацию с приватизацией в 2021 году инвестиционного фонда Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили прокомментировать возвращение инвестфонда государству и, в частности, поинтересовались судьбой 30 млрд тенге, которые были на счетах.

"Да, они снова возвращаются в "Байтерек". Надо финотчетность посмотреть, если деньги не потрачены, то, соответственно, весь актив тоже возвращается. Если фонд был отдан в частную собственность, то, наверняка, этими деньгами пользовались, они были в обороте, надо смотреть точно.

Значит, будет перераспределение, надо смотреть сколько заплатили, какова была реальная стоимость, и при возврате государству, его реальная стоимость и упущенная выгода будет рассчитываться", - указал он.

Журналисты поинтересовались, почему было принято решение о возвращении инвестфонда государству.

"Если не ошибаюсь, возможно, сумма была занижена при продаже. Я не помню конечных бенефициаров. Потому что вопросов же много, которые на комиссию по демонополизации вносятся", - резюмировал глава МНЭ.