Возврат инвестфонда государству прокомментировал глава МНЭ
Опубликовано:
Глава МНЭ Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса прокомментировал ситуацию с приватизацией в 2021 году инвестиционного фонда Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты попросили прокомментировать возвращение инвестфонда государству и, в частности, поинтересовались судьбой 30 млрд тенге, которые были на счетах.
"Да, они снова возвращаются в "Байтерек". Надо финотчетность посмотреть, если деньги не потрачены, то, соответственно, весь актив тоже возвращается. Если фонд был отдан в частную собственность, то, наверняка, этими деньгами пользовались, они были в обороте, надо смотреть точно.
Значит, будет перераспределение, надо смотреть сколько заплатили, какова была реальная стоимость, и при возврате государству, его реальная стоимость и упущенная выгода будет рассчитываться", - указал он.
Журналисты поинтересовались, почему было принято решение о возвращении инвестфонда государству.
"Если не ошибаюсь, возможно, сумма была занижена при продаже. Я не помню конечных бенефициаров. Потому что вопросов же много, которые на комиссию по демонополизации вносятся", - резюмировал глава МНЭ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2041516-vozvrat-investfonda-gosudarstvu-prokommentiroval-glava-mne/