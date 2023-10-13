Доллар подорожал перед выходными в Казахстане

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США вырос чуть больше чем на 1 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

Так, на данный момент доллар находится на отметке в 476,98 тенге. Со вчерашнего дня стоимость американской валюты выросла на 1,13 тенге.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 472,7-477 тенге, продажа – 478,7-479,5 тенге;

покупка – 472,7-477 тенге, продажа – 478,7-479,5 тенге; в Астане: покупка – 472,7-475 тенге, продажа – 478,7-479,4 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 476,9-477,5 тенге, продажа – 479,5 тенге;

покупка – 476,9-477,5 тенге, продажа – 479,5 тенге; в Астане: покупка – 475-476 тенге, продажа – 480-481 тенге.

При этом напомним, что в конце сентября доллар подорожал сразу почти на 6 тенге, достигнув отметки в 482,77 тенге.

Однако в следующие два дня стоимость американской валюты упала сначала на 4,67 тенге, а затем – еще на 2,22 тенге. После этого наблюдались незначительные колебания курса доллара.