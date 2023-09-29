Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Доллар продолжил падение на бирже в Казахстане

Опубликовано:

Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар вновь подешевел на Казахстанской финансовой бирже - об этом свидетельствуют данные дневных торгов в пятницу, 29 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На официальном сайте КФБ говорится, что после дневной сессии средневзвешенный курс доллара составил 474,47 тенге, снизившись еще на 2,22 тенге с момента последних торгов.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 470,9 - 476,3 тенге, продажа – 476,9 - 479,1 тенге;
  • в Астане: покупка – 470,9-474 тенге, продажа – 476,9 - 478,5 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 476,3-476,7 тенге, продажа – 479-479,1 тенге;
  • в Астане: покупка – 471-474 тенге, продажа – 478-479 тенге.

При этом напомним, что на днях доллар подорожал сразу почти на 6 тенге.

После глава Нацбанка называл причины ослабления тенге. По его словам, это происходит из-за глобального укрепления доллара, возросшего спроса со стороны импортеров и приостановки действия нормы по продаже валютной выручки субъектами КГС.

Однако накануне доллар резко подешевел в Казахстане - за сутки иностранная валюта упала на 4,67 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2038795-dollar-prodolzhil-padenie-na-birzhe-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.