Доллар продолжил падение на бирже в Казахстане

Доллар вновь подешевел на Казахстанской финансовой бирже - об этом свидетельствуют данные дневных торгов в пятницу, 29 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На официальном сайте КФБ говорится, что после дневной сессии средневзвешенный курс доллара составил 474,47 тенге, снизившись еще на 2,22 тенге с момента последних торгов.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470,9 - 476,3 тенге, продажа – 476,9 - 479,1 тенге;

покупка – 470,9 - 476,3 тенге, продажа – 476,9 - 479,1 тенге; в Астане: покупка – 470,9-474 тенге, продажа – 476,9 - 478,5 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 476,3-476,7 тенге, продажа – 479-479,1 тенге;

покупка – 476,3-476,7 тенге, продажа – 479-479,1 тенге; в Астане: покупка – 471-474 тенге, продажа – 478-479 тенге.

При этом напомним, что на днях доллар подорожал сразу почти на 6 тенге.

После глава Нацбанка называл причины ослабления тенге. По его словам, это происходит из-за глобального укрепления доллара, возросшего спроса со стороны импортеров и приостановки действия нормы по продаже валютной выручки субъектами КГС.

Однако накануне доллар резко подешевел в Казахстане - за сутки иностранная валюта упала на 4,67 тенге.