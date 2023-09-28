Доллар резко подешевел в Казахстане

По итогам торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США упал более чем на 4,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

Сейчас, по данным биржи, один американский доллар в Казахстане стоит 477,57 тенге. Со вчерашнего дня валюта подешевела на 4,67 тенге.

При этом добавим, что по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470,7-474,5 тенге, продажа – 476,7-477,5 тенге;

покупка – 470,7-474,5 тенге, продажа – 476,7-477,5 тенге; в Астане: покупка – 470,7-473,5 тенге, продажа – 476,7-477,5 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 473,5-474 тенге, продажа – 476,3-476,5 тенге;

покупка – 473,5-474 тенге, продажа – 476,3-476,5 тенге; в Астане: покупка – 468-474 тенге, продажа – 477-479 тенге.

При этом напомним, что вчера днем доллар подорожал сразу почти на 6 тенге.

Сегодня глава Нацбанка называл причины ослабления тенге. По его словам, это происходит из-за глобального укрепления доллара, возросшего спроса со стороны импортеров и приостановки действия нормы по продаже валютной выручки субъектами КГС.