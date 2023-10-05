Авто премиум-класса за 40 млн тенге хотели купить секретарю маслихата в Ұлытау

В области Ұлытау для секретаря маслихата хотели купить служебный автомобиль премиум-класса почти за 40 млн тенге. На это обратили внимание волонтеры и борцы с коррупцией, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, в августе текущего года стартовал проект "Антикоррупционное волонтерство". Участниками за 2 месяца стали более 1,5 тысяч граждан.

В поле зрения общественного контроля попали бюджетные затраты, автодороги, социально значимые учреждения, инфраструктура и другое.

При этом чаще всего антикоррупционные волонтеры выявляют нарушения в сфере государственных закупок, в том числе связанные с завышением цен.

Так, в области Ұлытау по рекомендации волонтеров был отменен запланированный закуп служебного автомобиля премиум-класса для секретаря маслихата на сумму почти 40 млн тенге.

Напомним, в январе 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил запретить покупать дорогие автомобили и мебель госорганам.

"Я предлагаю наложить мораторий на покупку дорогих объектов транспорта и мебели, на проведение форумов и конференций - мероприятия должны приносить практическую пользу. Все расходы должны быть обоснованными и оправданными. Средства должны работать во благо народа", - заявил тогда глава государства.

Однако не все чиновники до сих пор соблюдают эти требования. Так, летом текущего года пользователи Сети обсуждали покупку ДП Кызылординской области "крутых авто по 40 млн тенге". В ведомстве это объяснили необходимостью укрепления материально-технической базы.

Также стало известно, что управление делами акимата Актюбинской области планировало приобрести два электромобиля по 38,9 млн тенге за штуку. В Антикоре при этом заявили, что среднерыночная стоимость таких машин составляет около 29 млн тенге, то есть цена была завышена на 9 млн тенге.

После вмешательства борцов с коррупцией договор о госзакупках привели в соответствие с рыночными ценами, а позже от покупки электромобилей и вовсе отказались.