Курс доллара вновь повысился в Казахстане

Сегодня, 2 октября, согласно итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара повысился более чем на три тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент по итогам дневных торгов курс доллара в Казахстане остановился на отметке 478,35 тенге, повысившись на 3,36 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 473-478 тенге, продажа – 479-481 тенге;

в Астане: покупка – 473-476 тенге, продажа – 479-481 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 477,5-478 тенге, продажа – 481 тенге;

в Астане: покупка – 472-475 тенге, продажа – 479-480 тенге.

Напомним, 27 сентября курс доллара перевалил за 482 тенге, повысившись почти на 6 тенге. На следующий день резко упал, достигнув показателя 477,57 тенге.

29 сентября доллар продолжил падение на бирже в Казахстане, снизившись до 474,47 тенге.