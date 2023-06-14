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Глава "Отбасы банка" назвала удачный период для покупки жилья

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Ключи от дома
Ключи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава "Отбасы банка" в кулуарах мажилиса высказалась о ситуации на рынке недвижимости. По ее словам, сейчас можно с выгодой приобрести жилье, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что сейчас наблюдается падение цен на рынке жилья. Они попросили разъяснить, с чем это может быть связано.

"Я думаю, что падения нет, есть стагнация. То есть мы смотрим на количество сделок купли-продажи, обычно в течение последних пяти лет, каждый месяц колеблется от 25-30 тысяч. А сейчас это количество уменьшилось, и пришло в ту стадию, которая была в 2020 году", сказала Ляззат Ибрагимова.

Она добавила, что этот период будет удачным для покупки жилья.

"Я думаю, что месяцев восемь-девять будет очень удачный период для покупки жилья, именно для покупателей, потому что все будут предлагать скидки, и строительные компании, и на рынке вторичного жилья", сказала она.

Она отметила, что не будет дешевых ипотек, и застройщики будут снижать цены.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что по итогам апреля вторичное жилье стало дешеветь в Казахстане, а первичный рынок подхватил тенденцию. В апреле снижение цен было зафиксировано на всех трех рынках.

В прошлом году рост цен на жилье в Казахстане бил рекорды, а в текущем цены все-таки начали корректироваться.

В мае средняя стоимость нового жилья в Казахстане составляла 486 150 тенге за квадратный метр. Дороже всего оно в Астане – 587 406 тенге, а дешевле всего в Жезказгане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024743-glava-otbasy-banka-nazvala-udachnyy-period-dlya-pokupki-zhilya/

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