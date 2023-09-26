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Индексируют ли зарплаты министров в Казахстане, рассказала Дуйсенова

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Тамара Дуйсенова
Тамара Дуйсенова. Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова сегодня на брифинге в правительстве рассказала, могут ли члены кабмина ожидать повышения заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова напомнила, что начиная с 2022 года заработные платы повышаются в первую очередь для педагогов, врачей, работников гражданской службы и отдельной категории граждан.

"В этой связи заработная плата всех членов правительства, государственных служащих и депутатов парламента не индексируется. Она оставлена на том уровне, на котором получали", – отметила вице-премьер.

Она также прокомментировала вопрос о размере ее собственной зарплаты в связи с тем, что Минтруда и соцзащиты возглавила Светлана Жакупова.

"Конечно (ставка министерская перешла к Светлане Жакуповой – прим. ред.). Если министра назначили, она теперь как руководитель этого министерства выполняет функцию министра. А у меня уже координация работа социального блока", – подчеркнула Дуйсенова.

Она подтвердила, что сейчас получает только зарплату заместителя премьер-министра.

Напомним, ранее на подобный вопрос отвечал еще один казахстанский вице-премьер и глава Минфина Ерулан Жамаубаев. По его словам, министерства не вправе повышать зарплаты руководящего состава, которые, как отмечал министр, даже не индексируются исходя из уровня инфляции.

При этом в ноябре прошлого года он рассказывал, от чего зависит зарплата членов кабмина. Жамаубаев сообщал, что зарплаты казахстанских министров могут доходить до 1,7 млн тенге.

"Все зависит от стажа и квалификации. Я думаю, что 500-600 тысяч тенге минимально, максимально все зависит от стажа и доходит до 1,5-1,7 млн тенге", – говорил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2038185-indeksiruyut-li-zarplaty-ministrov-v-kazahstane-rasskazala-duysenova/

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