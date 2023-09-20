Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Доллар подорожал до 473 тенге в Казахстане

Опубликовано:

Долларовые купюры
Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов американский доллар вновь подорожал по отношению к тенге. Такая информация приводится на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.

Сейчас, по итогам прошедших торгов, один доллар США в Казахстане составляет 473,22 тенге. Со вчерашнего дня эта валюта подорожала уже на 1,85 тенге.

При этом по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 468,2-472 тенге, продажа – 473,7-475 тенге;
  • в Астане: покупка – 468,2-471 тенге, продажа – 473,7-475 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 472 тенге, продажа – 473,8-475 тенге;
  • в Астане: покупка – 467-469 тенге, продажа – 472,5-473 тенге.

Отметим, что в последние дни курс доллара стабильно растет в Казахстане. Так, вчера по итогам дневных торгов американская валюта вновь подорожала более чем на 1,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2037416-kurs-dollara-vyros-esche-pochti-na-2-tenge/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.