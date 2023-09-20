Доллар подорожал до 473 тенге в Казахстане

По итогам дневных торгов американский доллар вновь подорожал по отношению к тенге. Такая информация приводится на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.

Сейчас, по итогам прошедших торгов, один доллар США в Казахстане составляет 473,22 тенге. Со вчерашнего дня эта валюта подорожала уже на 1,85 тенге.

При этом по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 468,2-472 тенге, продажа – 473,7-475 тенге;

покупка – 468,2-472 тенге, продажа – 473,7-475 тенге; в Астане: покупка – 468,2-471 тенге, продажа – 473,7-475 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 472 тенге, продажа – 473,8-475 тенге;

покупка – 472 тенге, продажа – 473,8-475 тенге; в Астане: покупка – 467-469 тенге, продажа – 472,5-473 тенге.

Отметим, что в последние дни курс доллара стабильно растет в Казахстане. Так, вчера по итогам дневных торгов американская валюта вновь подорожала более чем на 1,5 тенге.