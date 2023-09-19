Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Доллар снова подорожал в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина держит доллары в руках
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

После дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США снова показал рост - на этот раз более чем на 1,5 тенге. Такая информация приводится на официальном сайте KASE.

Сейчас средневзвешенный курс американского доллара в Казахстане составляет 471,45 тенге. Со вчерашнего дня валюта подорожала на 1,67 тенге.

При этом по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 467,9-471 тенге, продажа – 472,9-473,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 467,9-469 тенге, продажа – 472,9-473,5 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 470,5-471 тенге, продажа – 473,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 466-469 тенге, продажа – 473-474 тенге.

Отметим, что вчера, после прошедших выходных, курс доллара вырос на 1,97 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2037232-dollar-snova-podorozhal-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.