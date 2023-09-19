Доллар снова подорожал в Казахстане

После дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США снова показал рост - на этот раз более чем на 1,5 тенге. Такая информация приводится на официальном сайте KASE.

Сейчас средневзвешенный курс американского доллара в Казахстане составляет 471,45 тенге. Со вчерашнего дня валюта подорожала на 1,67 тенге.

При этом по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 467,9-471 тенге, продажа – 472,9-473,5 тенге;

покупка – 467,9-471 тенге, продажа – 472,9-473,5 тенге; в Астане: покупка – 467,9-469 тенге, продажа – 472,9-473,5 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470,5-471 тенге, продажа – 473,5 тенге;

покупка – 470,5-471 тенге, продажа – 473,5 тенге; в Астане: покупка – 466-469 тенге, продажа – 473-474 тенге.

Отметим, что вчера, после прошедших выходных, курс доллара вырос на 1,97 тенге.