Почему в Казахстане стали чаще брать автокредиты, рассказали в Нацбанке

Автомобили. Иллюстративное фото: deepblue4you/Getty Images

Директор департамента финансовой стабильности и исследований Нацбанка РК Олжас Кубенбаев высказался о результатах опроса банков по кредитованию за II квартал 2023 года, сообщается на сайте НБК.

Спрос на кредиты со стороны физических лиц во II квартале увеличился во многом за счет потребительских займов. Индекс спроса на ипотечные кредиты также сложился в положительной зоне. Также замечен рост спроса на автокредитование.

"Увеличение предложения на рынке автомобилей в результате восстановления логистических цепочек поставок, а также активного вхождения китайских производителей на внутренний рынок, повлияло на развитие партнерских отношений", - отметил Кубенбаев.

В свою очередь, предложение банками партнерских продуктов значительно увеличило спрос. А количество поступивших заявок на автокредиты выросло на 26%.

Также в НБК отметили, что в условиях автокредитования в отдельных банках были повышены требования к обеспеченности займов залогом.

Прокомментировал он и увеличение срока на ипотечные займы.

"Незначительное увеличение спроса на ипотечные кредиты в основном связано с продвижением собственных ипотечных программ путем развития партнерских продуктов со строительными организациями", - заявил Кубенбаев.

Еще банки отмечают влияние лимитов по средствам, выделяемым в рамках государственных программ, на повышение спроса на рыночные продукты. Количество кредитных заявок выросло на 17%.

А увеличение спроса по потребительским беззалоговым займам, по мнению банков, является результатом активного продвижения потребительских кредитов на покупку товаров путем расширения сети партнерства и проведения акций по длительной рассрочке.

Число кредитных заявок составило 18,8 млн, что на 17 % больше предыдущего квартала.

В III квартале банки ожидают незначительное увеличение спроса на потребительские займы, а также сохранение спроса на ипотечное кредитование на уровне отчетного квартала.

Ранее мы сообщали, что в июле этого года казахстанские автосалоны продали рекордное количество новых автомобилей. Продажи не остановил даже рост цен - на новые легковые авто они выросли на 8,7%,.

За месяц было продано 18 836 новых автомобилей (легковых и коммерческих), что, по данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), является новым историческим рекордом продаж.

Ранее в Агентстве по защите и развитию конкуренции отмечали, что новые автомобили в Казахстане подорожали из-за программы льготного автокредитования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2033508-pochemu-v-kazahstane-stali-chasche-brat-avtokredity-rasskazali-v-natsbanke/