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Казахстанскую компанию включили в санкционный список США: в МНЭ сделали заявление

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Мужчина расписывается в документе
Подпись. Иллюстративное фото: Robert Daly / Getty Images

В Министерстве национальной экономики РК прокомментировали включение казахстанской компании "Defence Engineering" в санкционный список США. Заявление МНЭ опубликовано сегодня в официальном Telegram-канале Миннацэкономики РК.

"Министерство нацэкономики РК информирует, что компания Defence Engineering действительно внесена управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в санкционный cписок SDN. Предприятие зарегистрировано в Астане. На сегодня оно неактивное. По информации министерства финансов РК, деятельность компании приостановлена с 14.02.2021 года", - говорится в заявлении.

Также в ведомстве сообщили, что, согласно сведениям МИИР РК, указанному предприятию не выдавались лицензии, разрешение на перемещение специфических товаров.

"Мы связываем включение компании в санкционный список с нахождением под санкциями США ее владельца Ашота Мкртычева, который не является резидентом Казахстана. Включение компании в санкционный список носит технический характер", - добавили в МНЭ.

По информации министерства, этот гражданин покинул территорию Казахстана 7 марта 2020 года, после чего его въезд в страну не осуществлялся.

Подчеркивается, что помимо Defence Engineering, под санкции также попали две его компании, зарегистрированные в других юрисдикциях.

"Мы на связи и на постоянном контакте с западными партнерами. По данной компании будут приняты соответствующие меры", - заключили в министерстве.

Напомним, что казахстанская компания Defence Engineering вошла в список юрлиц, в отношении которых были введены санкции США. Вместе с ней в этом списке оказались еще две копании из Словакии и России.

OFAC ввело санкции в отношении трех организаций, связанных с сетью уклонения от санкций, пытающейся поддерживать сделки по продаже оружия между Россией и КНДР.

В Минфине США уточнили, что все эти компании имеют отношение к гражданину Словакии Ашоту Мкртычеву. Данный гражданин находится под американскими санкциями с марта текущего года.

В сообщении американского ведомства указывалось, что Defence Engineering была зарегистрирована в 2018 году в Астане.

Ранее под санкции Украины попали две казахстанских компании. В июле соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032866-v-minnatsekonomiki-prokommentirovali-vvedenie-sanktsiy-protiv-kazahstanskoy-kompanii/

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