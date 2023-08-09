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Сколько придется платить иностранным туристам за каждый день пребывания в Астане

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Люди на улице в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В столичной Палате предпринимателей обсудили ставку взноса, который будут платить иностранные туристы за каждый день пребывания в Астане, сообщается на официальном сайте НПП "Атамекен".

Отмечается, что туристский взнос для иностранцев (bedtax) был введен в Астане с 1 января 2023 года. Однако, предприниматели столкнулись с рядом недоработанных вопросов.

"Сейчас эти недоработки негативно отражаются на работе гостиничного бизнеса столицы. Элементарно нет алгоритма уплаты bedtax.

В апреле этого года мы поднимали вопрос на уровне маслихата города. Тогда было поручение председателя маслихата Астаны Ерлана Каналимова Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства разобраться с ситуацией и при необходимости внести это нововведение на утрату до тех пор, пока не будет разработан понятный алгоритм уплаты туристского взноса", – заявил директор Палаты предпринимателей Астаны Бейсен Жолболдиев.

При этом замглавы управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы Куаныш Сапаров сообщил, что 15 июля правила по туристскому взносу были переутверждены.

Согласно приказу министра культуры и спорта, минимальная ставка bedtax составила 0,3 МРП и максимальная – 0,5 МРП, в зависимости от прироста туристов.

"Согласно официальным статданным, в первом квартале этого года в сравнении с первым кварталом прошлого года прирост иностранных туристов составил 300%, Астану посетило 56 тысяч иностранных туристов. Согласно приросту, мы должны утвердить туристский взнос в размере 0,5 МРП или 1725 тенге. Таким образом есть понимание. Это фиксированная ставка вне зависимости от стоимости проживания", – сообщил Куаныш Сапаров.

При этом руководитель ОЮЛ Ассоциация "Центр развития городского туризма" и председатель отраслевого совета по туризму Татьяна Верницкая предложила пересматривать размер туристского взноса в Астане два раза в год.

При этом Куаныш Сапаров заверил, что собранные средства будут направлены на развитие туризма в Астане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2031827-skolko-pridetsya-platit-inostrannym-turistam-za-kazhdyy-den-prebyvaniya-v-astane/

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