Взрывы в Новороссийске: временный запрет на движение судов в акватории КТК снят
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Запрет на движение судов в акватории КТК и порту Новороссийск снят, сообщается на официальном сайте Каспийского трубопроводного консорциума.
По информации КТК, сегодня утром корабли Военно-Морского флота РФ отразили атаку безэкипажных надводных плавсредств.
Повреждений инфраструктуры Консорциума не имеется.
Временный запрет на движение судов в акватории КТК и порту Новороссийск был снят.
"КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня Минобороны России сообщило, что два безэкипажных катера осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.
В связи с этим был введен временный запрет на движение судов в акватории КТК и порту Новороссийск.
Также сотрудники КТК уточнили, что отгрузка нефти на танкеры, пришвартованные к выносным причальным устройствам ВПУ-2 и ВПУ-3, осуществлялась в штатном режиме.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2031301-vzryvy-v-novorossiyske-rossiya-vremennyy-zapret-na-dvizhenie-sudov-v-akvatorii-ktk/