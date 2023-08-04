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Взрывы в Новороссийске: временный запрет на движение судов в акватории КТК снят

Опубликовано:

ВПУ на КТК
ВПУ. Иллюстративное фото: cpc.ru

Запрет на движение судов в акватории КТК и порту Новороссийск снят, сообщается на официальном сайте Каспийского трубопроводного консорциума.

По информации КТК, сегодня утром корабли Военно-Морского флота РФ отразили атаку безэкипажных надводных плавсредств.

Повреждений инфраструктуры Консорциума не имеется.

Временный запрет на движение судов в акватории КТК и порту Новороссийск был снят.

"КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Минобороны России сообщило, что два безэкипажных катера осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

В связи с этим был введен временный запрет на движение судов в акватории КТК и порту Новороссийск.

Также сотрудники КТК уточнили, что отгрузка нефти на танкеры, пришвартованные к выносным причальным устройствам ВПУ-2 и ВПУ-3, осуществлялась в штатном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2031301-vzryvy-v-novorossiyske-rossiya-vremennyy-zapret-na-dvizhenie-sudov-v-akvatorii-ktk/

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