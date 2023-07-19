Курс доллара упал почти на 1,5 тенге

Тенге и доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 19 июля, американская валюта подешевела на Казахстанской фондовой бирже – почти на 1,5 тенге, об этом сообщается на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов курс доллара оказался на отметке 442,68 тенге, упав на 1,44 тенге.

Как сообщается на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 440,9-444,5 тенге, продажа – 446,5-447,5 тенге;

покупка – 440,9-444,5 тенге, продажа – 446,5-447,5 тенге; в Астане: покупка – 440,9-442,5 тенге, продажа – 446,5-446,9 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 444,5-445 тенге, продажа – 447-447,5 тенге;

покупка – 444,5-445 тенге, продажа – 447-447,5 тенге; в Астане: покупка – 441-444 тенге, продажа – 445,5-448 тенге.

Напомним, вчера сообщалось, что курс доллара упал более чем на 2 тенге, составив 444,12 тенге.

Однако в конце прошлой недели американская валюта выросла на 2,71 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2029281-kurs-dollara-upal-pochti-na-15-tenge/