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Курс доллара резко вырос на бирже

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Калькулятор, блокнот и доллары лежат на столе
Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 14 июля, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара вырос сразу почти на 3 тенге. Об этом сообщается на официальном сайте KASE.

Так, на данный момент доллар в Казахстане стоит 446,48 тенге. С момента последних торгов американская валюта выросла на 2,71 тенге.

При этом, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня долларами торгуют по следующим ценам:

  • в Астане: покупка – 442,4-444 тенге, продажа – 448-448,5 тенге;
  • в Алматы: покупка – 442,4-445,5 тенге, продажа – 448-448,5 тенге;
  • в Шымкенте: покупка – 442,4-444 тенге, продажа – 448-448,5 тенге.

Кроме того, по данным Kurs.kz, в обменных пунктах казахстанцы могут купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Астане: покупка – 441-445,5 тенге, продажа – 446-449,5 тенге;
  • в Алматы: покупка – 445,5-446 тенге, продажа – 448-448,5 тенге;
  • в Шымкенте: покупка – 446-446,5 тенге, продажа – 447,5-448,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2028707-kurs-dollara-rezko-vyros-na-birzhe/

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