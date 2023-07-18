Доллар подешевел на бирже в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам торгов за сегодняшний день на Казахстанской фондовой бирже курс доллара упал более чем на 2 тенге. Актуальные курсы валюты приводятся на официальном сайте KASE.

Так, на сегодняшний день средневзвешенная стоимость американской валюты составляет 444,12 тенге. За день курс доллара упал на 2,02 тенге.

При этом, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня долларами торгуют по следующим ценам:

в Астане: покупка – 441,3-442 тенге, продажа – 445,5-447,3 тенге;

покупка – 441,3-442 тенге, продажа – 445,5-447,3 тенге; в Алматы: покупка – 441,3-444,5 тенге, продажа – 445,5-447,5 тенге;

покупка – 441,3-444,5 тенге, продажа – 445,5-447,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 441,3-442 тенге, продажа – 445,5-447,3 тенге.

Кроме того, по данным Kurs.kz, в обменных пунктах казахстанцы могут купить и продать доллары по следующим ценам:

в Астане: покупка – 441-445,5 тенге, продажа – 446-449,5 тенге;

покупка – 441-445,5 тенге, продажа – 446-449,5 тенге; в Алматы: покупка – 445-445,5 тенге, продажа – 447-447,5 тенге;

покупка – 445-445,5 тенге, продажа – 447-447,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 445,5-445,7 тенге, продажа – 446,4-446,5 тенге.

Напомним, что в конце прошлой недели американская валюта выросла на 2,71 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2029130-dollar-podeshevel-na-birzhe-v-kazahstane/