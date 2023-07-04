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"А вам никто не ответит": подорожает ли рис в Казахстане, ответил глава Минсельхоза

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Рис на прилавке
Рис. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минсельхоза Ербол Карашукеев сегодня в кулуарах кабмина рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на рис, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Карашукеев сообщил, что посевы риса в Казахстане не сокращаются.

"Объемы урожая по рису тоже не прогнозируется сокращение. В этой связи вы знаете, что по рису мы полностью сами себя обеспечиваем, еще и экспортируем часть нашей продукции за рубеж. Поэтому большого всплеска цен в ситуации, когда риса будет недостаточно для наших потребителей, мы не прогнозируем. Все стандартно. Вовремя посеялись и ожидаем неплохой урожай", – заявил он.

При этом он не стал комментировать вопрос о том, на сколько может вырасти цена на рис.

"А вам никто не ответит. Мы считаем, если будет объем тот же, то больших, наверное, факторов роста прям в два-три раза нет. Мы точно так же ежегодно сколько собираем, столько соберем. Больше потреблять мы не стали. На экспорт там сильно не вывозится. В этой связи, наверное, в рамках общей инфляции по стране может чуть-чуть вверх пойти", – резюмировал министр.

Напомним, в декабре глава Минсельхоза Ербол Карашукеев рассказал, может ли возникнуть дефицит риса в Казахстане.

"Объем риса на внутреннем рынке достаточен, а также у нас есть условия для экспортирования риса. Сейчас за килограмм риса 256 тенге цена составляет. Риски формирования дефицита риса очень низкие", – тогда заверил он.

В начале июня текущего года аналитики сообщили, что рис в Казахстане второй год подряд дорожает рекордными темпами. Происходит это на фоне сокращения площади рисовых полей в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2027489-ozhidat-li-rosta-tsen-na-ris-v-kazahstane-rasskazal-glava-minselhoza/

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