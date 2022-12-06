Может ли возникнуть дефицит риса в Казахстане, ответил глава МСХ

Рис. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании кабмина прокомментировал вопрос о вероятности дефицита риса в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял глава правительства Алихан Смаилов.

Он сообщил, что в СМИ распространяются сведения касательно риса и попросил министра сельского хозяйства рассказать, какова ситуация в стране по данному продукту.

"Сейчас ситуация стабильная по рису. Если говорить в цифрах, на внутреннем рынке фонд белого риса составляет 257 тыс. тонн. Если говорить об объемах потребления по Казахстану – то в год это 97 тыс. тонн. С декабря месяца, за 10 месяцев потребление составило 80 тыс. тонн, то есть имеющегося фонда в три раза выше объема потребления", – ответил глава МСХ Ербол Карашукеев.

Он добавил, что объем экспорта составил 70 тыс. тонн.

"Объем риса на внутреннем рынке достаточен, а также у нас есть условия для экспортирования риса. Сейчас за килограмм риса 256 тенге цена составляет. Риски формирования дефицита риса очень низкие", – заверил он.

Между тем Карашукеев добавил, что при необходимости товаропроизводители готовы экспортировать дополнительные объемы риса, а также увеличить производство.

"То есть, внутренний рынок полностью обеспечен рисом, и нет никаких оснований для беспокойства?" – уточнил Алихан Смаилов.

На это Ербол Карашукеев коротко ответил: "Да, так".

Напомним, в июне аналитики подсчитывали, насколько подорожал рис и возможен ли его дефицит в Казахстане.

Сообщалось, что за январь-май 2022 года в стране произвели на 1,9% риса меньше, чем годом ранее.

При этом, отмечалось, что Казахстан, несмотря на сокращение собственного производства, сумел сохранить продовольственную безопасность и обеспечить больше 90% спроса на рис собственными силами, а потому, риск дефицита маловероятен.

При этом добавим, что рис является одним из 19 продуктов, которые входят в перечень социально значимых продовольственных товаров в Казахстане. С полным их списком можно ознакомиться на официальном сайте информационно-правовой системы Адилет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000314-mozhet-li-vozniknut-defitsit-risa-v-kazahstane-otvetil-glava-msh/