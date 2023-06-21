"Отбасы банк" опроверг информацию об утечке данных

Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пресс-служба "Отбасы банка" опровергла информацию об утечке данных. Ранее такие слухи распространились среди казахстанцев в мессенджерах, сообщается на официальном сайте АО "Отбасы банк".

"Отбасы банк" отреагировал на появившиеся в ряде Telegram-каналов сообщения о возможной утечке данных или срыве IT-проекта.

"В банке сохранность личных данных клиентов стоит на первом месте. Мы строго соблюдаем все требования и нормы закона в области защиты персональных данных и информационной безопасности. В связи с этим мы сообщаем, что информация об утечке данных в "Отбасы банке" не соответствует действительности.

Также в банке не было каких-либо срывов IT-проектов. Банк работает в штатном режиме", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на данный момент банк реализует стратегию развития до 2023 года. Одной из стратегических целей которой является перевод 100% запланированных операций по обслуживанию клиентов в online-режим посредством внедрения передовых технологий и автоматизации деятельности банка.

"Прошедшая в "Отбасы банке" ревизия – это стандартная проверка деятельности банка и его внутренних процессов, которую проводил единственный акционер "Отбасы банка" – АО "НУХ "Байтерек" в соответствии со своими внутренними документами.

По итогам любой проверки составляется акт, план мероприятий по реализации акта и проводится мониторинг исполнения данного плана. Также по итогам проверок, в случае неисполнения тех или иных поручений, может предусматриваться дисциплинарная ответственность сотрудников банка, курирующих определенные направления деятельности", – говорится в публикации.

При этом, как отмечается, решение по привлечению к дисциплинарной ответственности принимает Совет директоров банка. А на данный момент банк исполняет план мероприятий по реализации Акта ревизии.

Ранее в мае "Отбасы банк" предупредил казахстанцев о фишинговых атаках. Граждан призвали быть осторожными и бдительными.

По информации на официальном сайте, АО "Отбасы банк" является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений.

Система ЖСС направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставления им жилищных займов.

В прошлом году мы писали, что "Отбасы банк" был преобразован в национальный институт развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2025788-otbasy-bank-oproverg-informatsiyu-ob-utechke-dannyh/