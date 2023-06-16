Известный бизнесмен из списка Forbes лишился земель в Алматинской области

Земли. Иллюстративное фото: pexels.com

Расположенные в Енбекшиказахском районе Алматинской области 3500 га земель, предоставленные известному бизнесмену из списка Forbes, вернули государству. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

В ведомстве рассказали, что в Енбекшиказахском районе вернули 3500 га земель, которые в 2017 году были незаконно предоставлены известному бизнесмену из списка Forbes путем вывода их из состава земель, предназначенных для отгонного (сезонного) животноводства. При этом фамилию в прокуратуре не называют.

В настоящее время в целях исключения фактов повторного предоставления земель третьим лицам проводится работа по их передаче под общественные пастбища для местных жителей.

В прокуратуре Алматинской области отметили, что с начала года возвращено в пользу государства 26,8 тысяч га земель кадастровой стоимостью 714 млн тенге, принадлежавших высокопоставленным лицам и крупным бизнесменам.

Эти земли годами не использовались по прямому назначению, возделывание кормовых культур не осуществлялось, на балансе хозяйств отсутствовали сельскохозяйственные животные.

Добавим, что согласно п.3 ст.92 Земельного кодекса РК в случаях, если земельный участок, предназначенный для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, не используется по назначению в течение одного года с момента первоначального выявления факта неиспользования, то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию.

Моментом выявления факта неиспользования земельного участка считается дата вручения собственнику земельного участка или землепользователю предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства Республики Казахстан.

Ранее также сообщалось, что в Алматинской области вернули государству земли Алии и Болата Назарбаевых. Участки расположены в Жамбылском и Карасайском районах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2025067-izvestnyy-biznesmen-iz-spiska-forbes-lishilsya-zemel-v-almatinskoy-oblasti/