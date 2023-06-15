Ашимбаев рассказал о рисках для Казахстана из-за снижения цен на российскую продукцию

Маулен Ашимбаев. Фото: senate.parlam.kz

Спикер сената Маулен Ашимбаев сегодня на заседании палаты заявил, что казахстанские производители находятся в невыгодных условиях из-за дешевого импорта из России, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев заявил, что на сельское хозяйство в Казахстане выделяются миллиардные субсидии. Однако, по его словам, импортозамещение в стране все еще недостаточное. Он поднял вопрос об эффективности вливания таких огромных средств.

"За последние 5 лет 2 трлн тенге только субсидиями вложено в сельское хозяйство. На этом фоне мы видим в прошлом году увеличение импорта продовольствия на 20%. Суммы огромные вкладываются, риски тоже есть.

Российский рубль обесценивается – соответственно, российская импортная продукция дешевеет. Наши производители оказываются в невыгодных условиях. Мы не изолированно живем, у нас нет таможенных пошлин с Россией, все это на нас влияет. (…)

Если мы получаем дешевую продукцию из-за рубежа, если она хорошего качества, понятно, что потребители будут ее брать. Насколько средства, которые мы вкладываем, эффективны?" – спросил Ашимбаев.

Он подчеркнул, что изменения от субсидирования крупных сумм в сельское хозяйство не "впечатляющие".

Добавим, что по данным с официального сайта посольства РК в РФ, товарооборот между Казахстаном и Россией за январь-февраль 2023 года составил 3,8 млрд долларов, что на 4,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (3,6 млрд долларов). Так, Россия продолжает являться ключевым внешнеэкономическим партнером Республики Казахстан.

При этом как пишет ТАСС, товарооборот между странами за 2022 году достиг 26 млрд долларов.

Тем не менее в июле прошлого года сообщалось, что Казахстан сократил импорт товаров из России. На смену российской продукции пришли товары из других азиатских стран – Китая, Кореи и Японии. Их доля в импорте увеличилась с 23,2% до 27,3%.

Напомним также, что ранее спикер сената раскритиковал систему пожаротушения в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2024909-ashimbaev-rasskazal-o-riskah-dlya-kazahstana-iz-za-snizheniya-tsen-na-rossiyskuyu-produktsiyu/