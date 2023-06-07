"Это вина нашего министерства": глава Минторговли о невыплатах экспортерам

Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

Депутат заявил о вине МТИ, из-за которой экспортеры в Казахстане не получили господдержку – невыплаченные средства так и остались неосвоенными в 2022 году бюджетом, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Николай Арсютин напомнил, что в прошлом году Министерство торговли и интеграции планировало направить 600 млн тенге на субсидии ставок вознаграждения для выдаваемых кредитов и лизинговых сделок.

"Согласно отчету правительства, ни один экспортер запланированную поддержку не получил, а средства остались неосвоенными. Получается, по вине вашего министерства бизнес остался без господдержки, что, вероятно, привело к потерям рынков", – заявил депутат.

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин заявил, что признает вину министерства.

"Окончательно решить этот вопрос поможет только принятие законопроекта об экспортном страховом агентстве, который сегодня находится в парламенте. Я слышал, что первое чтение запланировано на конец июня, надеемся в этом году этот законопроект уже в полном виде получить.

Самая главная причина – было неправильное планирование и прогнозирование. В основе этого инструмента лежат реальные контракты, в данном случае они были связаны с заводом, который выпускает локомотивы.

У нас по ним достаточно хорошая потребность была: 7 локомотивов собирался купить Азербайджан, 4 локомотива – Таджикистан, 2 локомотива – Кыргызстан. Однако партнеры не договорились о цене, они просят скидку.

(…) Поэтому причина неосвоения в том, что партнеров, которые бы работали с казахстанскими предприятиями, на тот момент не было. Сегодня этот момент прорабатывается, сумма несколько уменьшена в бюджете текущего года, надеемся, что ее освоим. (…) Вину с министерства не снимаю, это по вине нашего министерства", – заявил министр.

Напомним, что Серик Жумангарин занимает пост заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК со 2 сентября 2022 года. В апреле этого года был переназначен на эту должность.

Ранее Жумангарин в беседе с журналистами ответил на вопрос, удастся ли добиться снижения инфляции в стране. По его словам, те меры, которые приняты в прошлом году по ее снижению, начали работать в этом году.

В середине апреля министр встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Главе государства были представлены итоги развития сферы торговли за 2022 год, меры правительства по стабилизации цен и обеспечению казахстанцев всей линейкой продуктов питания собственного производства, а также предложения по развитию сельского хозяйства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023744-eto-vina-nashego-ministerstva-glava-mintorgovli-o-nevyplatah-eksporteram/