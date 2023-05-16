Доллар немного подешевел на бирже в Казахстане
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По итогам торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США подешевел почти на 1,5 тенге. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.
На данный момент средневзвешенная стоимость американской валюты в Казахстане составляет 449,13 тенге. С момента предыдущих торгов курс доллара потерял 1,4 тенге.
Добавим, что, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:
- в Астане: покупка – 447-448 тенге, продажа – 452-453 тенге;
- в Алматы: покупка – 446,5-448 тенге, продажа – 451-453 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 447-448 тенге, продажа – 452-453 тенге.
При этом, согласно данным на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:
- в Астане: покупка – 444-447 тенге, продажа – 448,5-451 тенге;
- в Алматы: покупка – 445-448 тенге, продажа – 450-451 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 447-449,3 тенге, продажа – 449,7-452 тенге.
Напомним, что сегодня представители Нацбанка РК объясняли, с чем связано укрепление тенге к доллару с начала года на 2,0%.
При этом отметим, что вчера курс доллара в Казахстане вырос сразу на 4,23 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2020788-dollar-nemnogo-podeshevel-na-birzhe-v-kazahstane/