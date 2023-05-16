Доллар немного подешевел на бирже в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США подешевел почти на 1,5 тенге. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент средневзвешенная стоимость американской валюты в Казахстане составляет 449,13 тенге. С момента предыдущих торгов курс доллара потерял 1,4 тенге.

Добавим, что, по информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 447-448 тенге, продажа – 452-453 тенге;

покупка – 447-448 тенге, продажа – 452-453 тенге; в Алматы: покупка – 446,5-448 тенге, продажа – 451-453 тенге;

покупка – 446,5-448 тенге, продажа – 451-453 тенге; в Шымкенте: покупка – 447-448 тенге, продажа – 452-453 тенге.

При этом, согласно данным на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 444-447 тенге, продажа – 448,5-451 тенге;

покупка – 444-447 тенге, продажа – 448,5-451 тенге; в Алматы: покупка – 445-448 тенге, продажа – 450-451 тенге;

покупка – 445-448 тенге, продажа – 450-451 тенге; в Шымкенте: покупка – 447-449,3 тенге, продажа – 449,7-452 тенге.

Напомним, что сегодня представители Нацбанка РК объясняли, с чем связано укрепление тенге к доллару с начала года на 2,0%.

При этом отметим, что вчера курс доллара в Казахстане вырос сразу на 4,23 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2020788-dollar-nemnogo-podeshevel-na-birzhe-v-kazahstane/