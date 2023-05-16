На 5% выросла экономика Казахстана с начала года, заявили в Миннацэкономики

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Глава Министерства национальной экономики на заседании кабмина озвучил итоги развития экономики страны с начала года, передает корреспондент NUR.KZ.

"По информации Бюро национальной статистики, в текущем году экономика Казахстана выросла на 5%, по сравнению с январем-апрелем прошлого года. В том числе рост в реальном секторе составил 4,8%, а в сфере услуг - 4,9%", - отметил он.

По его словам, наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, информация и связь.

Отметим, что в апреле глава правительства Алихан Смаилов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны рассказал о росте экономических показателей. Премьер-министр отмечал, что национальная экономика адаптировалась к неблагоприятным внешним условиям и вышла на путь стабильного роста.

Он подчеркнул, что в январе-марте реальный рост ВВП составил 4,9%.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления перед правительством и акимами прокомментировал рост ВВП. Он обратил внимание на тот факт, что в прошлом году наша экономика выросла всего на 3,2%, а за 3 месяца текущего года – на 4,9%.

"Цифры неплохие, но удовлетворения и оптимизма они внушать не должны. Нужно искать дополнительные источники роста", - заявил глава государства по этому поводу.

По его мнению, правительство должно быть более амбициозным в том, что касается обеспечения экономического роста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2020707-na-5-vyrosla-ekonomika-kazahstana-za-god-zayavili-v-minnatsekonomiki/