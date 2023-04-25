Доллар продолжил дешеветь на бирже в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар второй день подряд дешевеет на Казахстанской фондовой бирже - сегодня, 25 апреля, национальная валюта вновь укрепилась в ходе торгов, сообщается на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов во вторник средневзвешенный курс доллара составил 455,04 тенге, снизившись на 1,36 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

Астана: покупка – 450,5-452 тенге, продажа – 456-457,5 тенге;

Алматы: покупка – 450,5-452 тенге, продажа – 455-457,5 тенге;

Шымкент: покупка – 450,5-452 тенге, продажа – 456-457,5 тенге.

Согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 448-451 тенге, продажа – 452,7-457 тенге;

в Алматы: покупка – 451-451,5 тенге, продажа – 454,5-456 тенге;

в Шымкенте: покупка – 453-454 тенге, продажа – 455-457 тенге.

Отметим, что доллар начал неделю с небольшого падения, снизившись на 1,09 тенге в понедельник. А прошлая неделя закончилась подорожанием американской валюты почти на 2 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018198-dollar-prodolzhil-deshevet-na-birzhe-v-kazahstane/