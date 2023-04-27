Доллар подорожал на бирже в Казахстане после падения

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 27 апреля, доллар вырос по отношению к тенге впервые с начала текущей недели на Казахстанской фондовой бирже. Актуальная информация опубликована на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 456,21 тенге, повысившись на 2,25 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

Астана: покупка – 452,8-454 тенге, продажа – 457,9-458,6 тенге;

Алматы: покупка – 452,8-454 тенге, продажа – 456,5-458,6 тенге;

Шымкент: покупка – 452,8-454 тенге, продажа – 457,9-458,6 тенге.

Согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 450-454 тенге, продажа – 454,5-458 тенге;

в Алматы: покупка – 451-454 тенге, продажа – 456,5-458 тенге;

в Шымкенте: покупка – 454-455,5 тенге, продажа – 456-458 тенге.

Отметим, что с понедельника курс доллара на бирже постепенно снижался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2018543-dollar-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane-posle-padeniya/