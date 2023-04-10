Нацбанк сделал заявление о международных переводах

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Национальный банк РК предупредил казахстанцев об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с международными переводами, передает официальный сайт финансового регулятора.

"Физические и юридические лица обращаются в Национальный Банк с просьбой о содействии в получении денег в иностранной валюте. К таким обращениям, как правило, прилагаются поддельные платежные документы (в том числе в форматах SWIFT) и договоры, подтверждающие несуществующие счета и переводы денег", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацбанк является центральным банком и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы республики. Он не обслуживает физлиц и не осуществляет переводы денег как резидентов, так и нерезидентов Казахстана.

В Нацбанке добавили, что они не участвуют в процессе обслуживания платежей клиентов через SWIFT и не выдают разрешений на проведение операций посредством SWIFT.

"Национальный Банк присваивает учетные номера отдельным валютным договорам исключительно для сбора данных по валютным операциям. Процедура не носит разрешающий, санкционирующий либо одобряющий характер.

Учетный номер присваивается Национальным банком без каких-либо обязательств со стороны регулятора, и его (номера - прим. ред.) наличие не означает поступление либо отправку денег по договору. При этом присвоение номера не освобождает от ответственности за нарушение требований законодательства Республики Казахстан", – проинформировали в Нацбанке.

Стоит отметить, что мошенники часто используют казахстанские мессенджеры для рассылки ложной информации. Так, к примеру, в ноябре прошлого года жители страны стали получать сообщения о том, что цифровой тенге якобы полностью заменит наличные или безналичные деньги в Казахстане. Представители Национального банка предупредили, что подобные рассылки – фейк.

В декабре аферисты делали рассылку фейкового сообщения о том, что президент Касым-Жомарт Токаев якобы после внеочередных выборов заявил, что каждому гражданину страны положена выплата в размере "193 817 лв".

Добавим, что Национальный банк, согласно информации на сайте, является центральным банком Казахстана. Цель НБК – обеспечение стабильности цен в стране.

Задачи Нацбанка:

разработка и проведение денежно-кредитной политики;

обеспечение функционирования платежных систем;

содействие обеспечению стабильности финансовой системы;

осуществление статистической деятельности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016146-natsbank-sdelal-zayavlenie-o-mezhdunarodnyh-perevodah/