Фейк о замене наличных денег цифровым тенге прокомментировали в Нацбанке

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В мессенджерах стала распространяться информация о том, что цифровой тенге якобы полностью заменит наличные или безналичные деньги в Казахстане. Представители Национального банка на своем официальном сайте предупредили, что подобные рассылки – фейк.

"Национальный банк Казахстана и Центр развития платежных и финансовых технологий НБК (ЦРПФТ) предупреждают о появлении фейковых сообщений и рассылок о цифровом тенге", – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что из-за высокого интереса к цифровому тенге злоумышленники пытаются использовать информацию о проекте в мошеннических целях.

Как сообщает Нацбанк, сейчас в мессенджерах активно рассылаются фейковые сообщения и видеоролики в формате новостных выпусков, в которых говорится о замене наличных денег цифровым тенге.

"Создаются также мошеннические сайты, рекламирующие "инвестиции в проект" цифрового тенге. Данные сообщения не соответствуют действительности.

Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно", – заявили в пресс-службе Национального банка.

Внедрение цифровой валюты позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик, таких, в частности, как возможность оплаты без интернета.

Сейчас проект цифрового тенге находится на стадии разработки и тестирования. Окончательное решение о внедрении национальной цифровой валюты планируется принять до конца текущего года.

"Официальным источником информации о проекте Цифрового тенге является сайт Национального Банка nationalbank.kz и интернет-ресурс ЦРПФТ payfintech.kz.

Другие сайты, особенно зарегистрированные не в доменном пространстве .kz, не имеют отношения к проекту. Консультации доступны в контакт-центре Национального Банка по номеру 1477", – добавили в Нацбанке.

Напомним, что в мае прошлого года Нацбанк сообщил о планах по внедрению цифрового тенге, который будет являться законным средством платежа, мерой стоимости и средством сбережения.

Позже был запущен пилотный проект, о результатах которого стало известно в декабре 2021 года.

Сообщалось, что цифровой тенге будет храниться у пользователя в цифровом кошельке в виде единиц учета (токенов) на мобильном устройстве, на компьютере или другом носителе, что обеспечит полный контроль над своими деньгами.

При этом оплачивать покупки можно цифровыми деньгами и при отсутствии доступа к интернету, как у покупателя, так и у продавца.

Также в начале ноября мы писали о том, как цифровой тенге может повлиять на пособия казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1999461-feyk-o-zamene-nalichnyh-deneg-tsifrovym-tenge-poyavilsya-v-kaznete/