Хлеб за 74 млн тенге не дали купить в Шымкенте

Хлеб. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Шымкенте предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму более 70 млн тенге при закупке хлеба. Об этом сообщается на официальной странице городского департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

По информации ведомства, Центр оказания специальных социальных услуг №2 Управления занятости и социальных защиты Шымкента планировал закупить около 225 тонн ржаного хлеба на общую сумму 74 млн тенге. Хотя в прошлом году потребление хлеба составило 53 тонны на сумму 12,2 млн тенге.

Антикоррупционной службой по Шымкенту в адрес организатора госзакупок было направлено рекомендательное письмо о пересмотре четырехкратного завышения объемов закупа и приведение его в соответствие.

По итогам данной работы запланированная сумма снижена до 3,4 млн тенге, количество необходимого хлеба уменьшено до 25,7 тыс. булок.

Учитывая объемы закупа, экономия составила более 70 млн тенге.

В ведомстве добавили, что центр рассчитан на 250 мест. В настоящее время он обслуживает 240 постояльцев.

Как отмечают в Антикоре, на сегодняшний день превентивная деятельность в сфере государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора - одно из приоритетных направлений.

В качестве превентивного инструмента используются информационные системы: веб-портал государственных закупок и "Единое окно закупок".

"Единое окно закупок" - это новый формат взаимодействия с НПП "Атамекен". На этом ресурсе можно увидеть планы закупок всех госучреждений, недропользователей, национальных компаний, институтов развития и аграрного сектора страны.

Все это позволяет осуществлять контроль за государственными закупками и закупками квазигоссектора. Данная информационная система обладает функционалом выявления коррупционных рисков в режиме онлайн.

О коррупционных проявлениях, к примеру, часто свидетельствуют необоснованно заниженные или завышенные цены, сжатые сроки поставок, благосклонность к конкретным поставщикам и другие нарушения.

Отметим, что в Казахстане систематически выявляют завышенные цены при госзакупках. Например, стало известно о факте, когда в Петропавловске килограмм макарон планировали закупить почти за 18 млн тенге. А чиновники Северо-Казахстанской области хотели приобрести уголь по 10 тыс. тенге за килограмм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013131-hleb-za-74-mln-tenge-ne-dali-kupit-v-shymkente/