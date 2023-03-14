Нацбанк: Достигшая пика инфляция в Казахстане постепенно снижается

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На заседании кабмина глава НБК сообщил, что месячная динамика инфляции в РК перешла на снижение, однако ее значения все еще превышают средние показатели последних лет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Инфляция после достижения пика в марте 2022 года постепенно снижается, немного ускорившись в феврале текущего года до 1,3%. Но она остается волатильной и на уровне, превышающем среднегодовые значения за 5 лет. В годовом выражении инфляция в феврале достигла 21,3%.

Национальный банк в феврале завершил очередной прогнозный раунд. С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов, прогноз инфляции был пересмотрен до 9-12% в текущем году, 6-8% - в 2024 году, в 2025 году сохранен без изменений - 4-6%", – сообщил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов.

По его данным, внешними проинфляционными факторами являются неопределенность геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие.

Внутренние риски инфляции, по словам главы НБК, связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических цепочек, стимулирующей фискальной политикой, высокими инфляционными ожиданиями.

В Нацбанке также напомнили о недавнем решении сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых.

"Сохранение базовой ставки в первой половине 2023 года на текущих значениях будет способствовать стабилизации инфляции и постепенному ее снижению до таргетируемых уровней в среднесрочной перспективе", – добавил Пирматов.

Отметим, согласно Британской энциклопедии, инфляция - коллективное увеличение предложения денег, денежных доходов или цен.

Инфляция обычно рассматривается как неумеренный рост общего уровня цен: покупательская способность снижается, а деньги обесцениваются.

Также в экономике существует противоположный процесс - дефляция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012788-natsbank-dostigshaya-pika-inflyatsiya-v-kazahstane-postepenno-snizhaetsya/