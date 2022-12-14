Через какие маршруты будут экспортировать казахстанскую нефть, рассказал глава Минэнерго

Нефтяные вышки. Иллюстративное фото: David McNew/Staff/Getty Images

Глава Минэнерго Болат Акчулаков на заседании кабмина рассказал о работе по развитию альтернативных маршрутов экспорта казахстанской нефти, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков сообщил, что в рамках поручения по диверсификации направлений экспорта разработан проект Дорожной карты по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти.

"Акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран", - отметил он.

Позже в кулуарах правительства министр отметил, что на следующий год есть планы по экспорту нефти в Иран.

"Более 70 млн тонн планируем на экспорт отправить в связи с тем, что внутреннее потребление не такое большое у нас. Ограниченные мощности завода.

Поэтому основная артерия - КТК, "Транснефть", но есть поручение о диверсификации маршрутов, поэтому мы рассматриваем варианты "Транскаспия", начиная со следующего года тестовые партии 1,5 млн тонн нефти мы будем грузить. Это объемы Тенгиза, дальше разговоры по приемке", - резюмировал он.

Напомним, в ноябре премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что Казахстан начал прорабатывать альтернативные маршруты экспорта нефти.

"Через "Баку - Тбилиси - Джейхан" у нас сейчас есть договоренность с 1 января следующего года 1,5 млн тонн нефти грузить и прорабатывается дальнейшее его увеличение до 6-6,5 млн тонн", - заявил тогда глава кабмина.

В целом, по его словам, власти страны прорабатывают различные направления экспорта казахстанской нефти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2001553-cherez-kakie-marshruty-budut-eksportirovat-kazahstanskuyu-neft-rasskazal-glava-minenergo/