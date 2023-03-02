Скорого снижения цен на продукты в Казахстане ожидает Минфин

Овощи в супермаркете. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах сената парламента озвучил прогнозы по уровню инфляции в республике, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, стоит ли ожидать снижения цен на продукты и товары.

"В целом в экономике инфляция будет снижаться, вот эти месяцы у нас пиковые – более 20% сейчас. Думаем, через 2-3 месяца на спад пойдем. И мы уже в уточненном бюджете отразили уровень инфляции в пределах 7,5-9,5%. Поэтому мы будем таргетировать данный уровень, и в целом ожидаем снижения цен", – сказал в ответ Ерулан Жамаубаев.

Также представители СМИ уточнили у министра, стоит ли ожидать снижения цен и на фоне снижения курса доллара.

"Думаем, ожидается. Поскольку в основном, когда курс доллара растет, растут цены на импортируемые товары. В связи с этим мы ожидаем, что на импортируемые товары будет постепенное снижение", – коротко ответил он.

Напомним, в 2022 году Казахстан столкнулся с рекордной инфляцией. Как отметил в ноябре прошлого года Ерулан Жамаубаев, в текущем году темпы ее роста не должны ускориться, наоборот, рост цен может снизиться в два раза к концу 2023 года.

Впрочем, как ранее мы писали, инфляция в феврале продолжила расти и даже немного ускорилась. Так, за прошлый месяц продукты питания подорожали на 1,5%, платные услуги – на 1,3%, а непродовольственные товары – на 0,8%.

Добавим, что инфляция, согласно данным на сайте Нацбанка РК, – это повышение общего уровня цен на товары и услуги. На инфляцию оказывает влияние множество внутренних и внешних факторов, в том числе уровень деловой активности, разрыв выпуска (разница между фактическим ВВП и его потенциальным уровнем), производительность труда, денежные доходы населения, уровень занятости, степень конкуренции на рынках, обеспеченность товарами и услугами, инфляционные ожидания населения, цены на мировых товарных рынках и другие факторы.

Для расчета инфляции используется индекс потребительских цен (ИПЦ) – показатель изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для потребления (потребительская корзина). ИПЦ рассчитывается Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011449-skorogo-snizheniya-tsen-na-produkty-v-kazahstane-ozhidaet-minfin/