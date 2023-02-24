Курс доллара немного снизился в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам прошедших торгов на Казахстанской фондовой бирже американский доллар подешевел чуть больше чем на 1 тенге. Актуальный курс валюты приводится на официальном сайте KASE.

Так, на данный момент курс доллара составляет 447,73 тенге. С момента последних торгов он подешевел на 1,26 тенге.

Добавим, что по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Астане: покупка – 445-446,5 тенге, продажа – 449,5-451,3 тенге;

покупка – 445-446,5 тенге, продажа – 449,5-451,3 тенге; в Алматы: покупка – 445-449 тенге, продажа – 449,5-452,5 тенге.

При этом, согласно информации, опубликованной на сайте Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 447-449,1 тенге, продажа – 450,5-452,1 тенге;

покупка – 447-449,1 тенге, продажа – 450,5-452,1 тенге; в Алматы: покупка – 447,5-448,5 тенге, продажа – 451,5-453 тенге.

Напомним, что вчера доллар напротив показывал рост – он подорожал на 2,36 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010775-kurs-dollara-nemnogo-snizilsya-v-kazahstane/