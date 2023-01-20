Турецкая компания хочет построить ТЭЦ в Кокшетау

Теплоэлектроцентраль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Премьер-министр РК Алихан Смаилов и исполняющий обязанности генерального директора турецкой компании "Гап Иншаат" Ченгель Азиз обсудили перспективы запуска новых инвестиционных проектов в Казахстане, сообщает официальный сайт главы правительства РК.

В ходе встречи Ченгель Азиз выразил заинтересованность компании расширить свои инвестиции в республике. В частности, по его словам, перспективным проектом является строительство ТЭЦ в Кокшетау.

Смаилов подчеркнул, что Турция — важный стратегический партнер для Казахстана, поэтому правительство приветствует реализацию новых взаимовыгодных проектов.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

При этом Алихан Смаилов добавил, что Минэнерго Казахстана проводит открытый тендер по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау. Принять участие в тендере могут все потенциальные инвесторы.

В свою очередь Ченгель Азиз заявил о готовности участвовать в тендере.

Ченгель Азиз. Фото: primeminister.kz

Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, электрическая мощность новой ТЭЦ в Кокшетау составит 240 МВт, тепловая – 520 Гкал/ч. Финансирование проекта будет осуществлено за счет средств инвестора, победившего в тендере.

На сайте правительства уточняется, что компания "Гап Иншаат", головной офис которой находится в Стамбуле, была создана в 1996 году. Компания специализируется на создании различных инфраструктурных проектов "под ключ". В настоящее время "Гап Иншаат" ведет проекты в таких странах, как Турция, Туркменистан, Ирак, Катар, Саудовская Аравия.

Ранее в Минэнерго сообщали, что общая стоимость проекта по строительству ТЭЦ в Кокшетау - 239 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2006071-turetskiy-investor-proyavil-interes-k-stroitelstvu-tets-v-kokshetau/