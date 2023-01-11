Ограничить выдачу микрокредитов гражданам с низкими доходами планируют в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава кабмина Алихан Смаилов в кулуарах правительства рассказал, будут ли в Казахстане ужесточать требования к микрофинансовым организациям, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов сообщил, что Агентство по регулированию финансового рынка сейчас работает над усовершенствованием политики микрокредитования. В частности, планируется ограничить необоснованную выдачу микрозаймов под высокие проценты гражданам с низкими доходами.

"Регулирование микрокредитных организаций было введено в прошлом году и в этом году будет продолжаться - усиление регулирования микрокредитных организаций именно с точки зрения недопущения того, чтобы наши граждане попадали в сложные жизненные ситуации.

Это и ограничение по выдаче микрокредитов тем, у кого низкие доходы. И ограничение по объемам обслуживания в рамках доходов граждан. И другие ограничения для того, чтобы этот рынок был стабильным и позитивным", — пояснил премьер-министр.

Напомним, в конце прошлого года Токаев подписал закон, согласно которому в Казахстане был внедрен институт банкротства физических лиц. О том, кто именно, как и при каких обстоятельствах может применить процедуру банкротства, мы писали ранее.

Между тем, согласно предварительным данным, больше 214 тыс. алматинцев могут объявить себя банкротами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004932-ogranichit-vydachu-mikrokreditov-grazhdanam-s-nizkimi-dohodami-planiruyut-v-kazahstane/