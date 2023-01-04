Доллар вырос почти на 3 тенге в Казахстане

Долларовые купюры, калькулятор и блокнот. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже 4 января, курс доллара показал рост по отношению к тенге. Актуальный курс валюты приводится на официальном сайте KASE.

На данный момент стоимость американской валюты в Казахстане составляет 465,39 тенге. Таким образом, с момента предыдущих торгов доллар США подорожал на 2,73 тенге.

Так, сейчас, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 461,5-465,5 тенге, продажа – 466,5-470,5 тенге;

покупка – 461,5-465,5 тенге, продажа – 466,5-470,5 тенге; в Астане: покупка – 461,5 -463,5 тенге, продажа – 466,5-469,5 тенге.

Кроме того, в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 465-466 тенге, продажа – 470-470,5 тенге;

покупка – 465-466 тенге, продажа – 470-470,5 тенге; в Астане: покупка – 460-467,5 тенге, продажа – 468-471 тенге.

Напомним, что до новогодних праздников, 30 декабря, курс доллара вырос на 1,59 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004118-dollar-vyros-pochti-na-3-tenge-v-kazahstane/