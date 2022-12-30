Курс доллара вырос в Казахстане
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Сегодня, 30 декабря, по итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос на 1,59 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.
На данный момент средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 462,65 тенге. За сутки доллар подорожал на 1,59 тенге.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 458,5-464 тенге, продажа – 464-470 тенге;
- в Астане: покупка – 458,5 -461,5 тенге, продажа – 464-470,5 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 464, продажа – 468-469 тенге;
- в Астане: покупка – 465,5-466 тенге, продажа – 468,5-470 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2003796-kurs-dollara-vyros-v-kazahstane/