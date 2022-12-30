Политика и экономика
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Курс доллара вырос в Казахстане

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Доллары и тенге на столе
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 30 декабря, по итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос на 1,59 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 462,65 тенге. За сутки доллар подорожал на 1,59 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 458,5-464 тенге, продажа – 464-470 тенге;
  • в Астане: покупка – 458,5 -461,5 тенге, продажа – 464-470,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 464, продажа – 468-469 тенге;
  • в Астане: покупка – 465,5-466 тенге, продажа – 468,5-470 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2003796-kurs-dollara-vyros-v-kazahstane/

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